رئيس وزراء كشمير : فتوى السيد السيستاني هي التي انقذت العراق

2018/03/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية برئيس الوزراء الكشميري راجه محمد فاروق وشكرهم عن هذه الزيارة مبينا سعادته وسعادة الشعب الكشميري بهذه الزيارة ، هذا ما افاد به مراسل وكالة نحن الخبر واضاف نقلا عن فاروق:" من المؤسف ما نراه يحدث في العراق وما فعله الارهابيون في الموصل والمدن الاخرى بقتل الابرياء وهدم قبور الاولياء والصالحين مشيرا الى ان هولاء ما كانوا مسلمين رغم ادعائهم بالاسلام. وتابع :" ان فتوى السيد السيستاني هي التي انقذت العراق من الدمار والخراب ، شاكرا السيد السيستاني على توحيد الشعب العراقي ، مؤكدا بانه كان يتابع الاخبار بالقنوات الفضائية وكيف الله نصر المسلمين في العراق بعد ان نصروا طريق الحق وتوحدوا تحت راية واحدة في الدفاع عن بلدهم العراق وحرروه من الارهاب.وفي نهاية اللقاء تم تكريم رئيس الوزراء الكشميري من قبل وفد العتبتين الحسينية العباسية المقدستين بالتبركات تعبيرا عن شكره على ما قدمه من تسهيلات لوفد نسيم كربلاء.

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