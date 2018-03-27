2018/03/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، بعض الاطراف السياسية والمرشحين للانتخابات باستغلال التظاهرات المشروعة للمواطنين للدعاية الانتخابية واستحصال اصوات الناخبين، مبينا ان قسما كبيرا من المتظاهرين لهم مطالب مشروعة وطبيعية.

وذكر دزيي في مقابلة اجراها معه القسم الكوردي لاذاعة صوت امريكا، بشأن التظاهرات التي تعم بعض المدن في اقليم كوردستان، ان التعبير عن الرأي لاي هدف بشكل هادئ حق طبيعي وحكومة الاقليم والاطراف السياسية تؤمن بهذه العملية وهي حق اساسي لاي شخص وتم تنظيمه بقانون، لافتا الى ان تظاهرات الايام الماضية في الاقليم لم تكن مرخص لها باي شكل من الاشكال.

واشار دزيي الى ان مجموعة من الناس طالبوا بحقوقهم المشروعة وتعامل معهم منتسبو الاجهزة الامنية باحترام، الا ان بعض الناس والاطراف السياسية ومرشحيهم استغلوا الفرصة لاظهار انفسهم لأجل تحقيق أهدافهم السياسية.

وبشأن اعمال العنف التي رافقت التظاهرات، اكد دزيي انه حصلت بعض التوترات التي لا مبرر لها، الا ان قوات الاسايش هم ايضا بشر وابناء هذا البلد ومن واجبهم الحفاظ على الامن، مبينا ان الذين طالبوا بحقوقهم بشكل محترم قد تم احترامهم، لكن الذين استغلوا التظاهرات للاهداف السياسية واحدثوا التوترات فان هذا أمر لا يمكن القبول به.

واوضح ان هناك بعض الحالات التي تتم الان متابعتها حيث حصلت حالة من العنف سواء من قبل القوات الامنية او من قبل المتظاهرين ضد القوات الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دزيي يتهم أطرافاً سياسية ومرشحين للحصول على "مآرب" من التظاهرات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دزيي يتهم أطرافاً سياسية ومرشحين للحصول على "مآرب" من التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).