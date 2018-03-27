الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


تاريخه اسود ...
2018/03/27 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   من هو خالد متعب العبيدي …وما هي ملفات فساده……..؟؟ واين كان يسكن……ومع من تعامل واعطى العقود الكبيرة …..؟هو من قرية البوسيف وكان يسكن قبل سقوط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخه اسود ... "خالد العبيدي" اين كان يسكن؟؟ واكتشف بنفسك "المفاجأة" التي كانت مخفية عن الجميع!!) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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