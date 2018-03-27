تاريخه اسود ...

2018/03/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هو خالد متعب العبيدي …وما هي ملفات فساده……..؟؟ واين كان يسكن……ومع من تعامل واعطى العقود الكبيرة …..؟هو من قرية البوسيف وكان يسكن قبل سقوط...

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