الحادثة الثانية خلال أسبوع.. وفاة معتقل من نينوى جراء التعذيب داخل مقر للقوات الأمنية

2018/03/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي شاب من محافظة نينوى اليوم الثلاثاء جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له خلال التحقيق معه من قبل القوات الأمنية

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