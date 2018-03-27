الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الحادثة الثانية خلال أسبوع.. وفاة معتقل من نينوى جراء التعذيب داخل مقر للقوات الأمنية
2018/03/27 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي شاب من محافظة نينوى اليوم الثلاثاء جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له خلال التحقيق معه من قبل القوات الأمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحادثة الثانية خلال أسبوع.. وفاة معتقل من نينوى جراء التعذيب داخل مقر للقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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