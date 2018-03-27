الحشد الشعبي يعثر على 1000 لغم الماني في كركوك

2018/03/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

عثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على 1000 لغم الماني الصنع، خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة من اللواء الخامس عشر في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك تمكنت خلالها من العثور على مخبأ للأسلحة والعتاد يضم 1000 لغم ألماني الصنع (فالمارا) فضلا عن أسلحة واعتدة مختلفة”.

واوضح أن “القوة قامت بمصادرة تلك الأسلحة والألغام”، مشيرا إلى أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة”.



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