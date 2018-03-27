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واع / مقتل ستة من عناصر
2018/03/27 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مقتل ستة من عناصر "داعش" بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

27/03/2018 20:58:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / كركوك / ح.ك

افاد مصدر في الحشد الشعبي، الثلاثاء، بمقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) ، إن "قوة من اللواء٥٦ وبعملية استباقية ونوعيه قامت، مساء اليوم، بقتل ستة من داعش ضمن كمين محكم في قرية الحسينية التابعة الى ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تم استهداف الدواعش وفق معلومات استخباراتية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية بالإضافة إلى هدم المضافة التي كانوا يحتمون بها".

يشار الى ان القوات الامنية المشتركة تقوم بعمليات تمشيط بين فترة واخرى للمناطق التي جرى تحريرها مؤخرا بحثا عن جيوب متناثرة لعناصر "داعش".

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