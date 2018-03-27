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العراق يتعادل مع سوريا ويتذيل بطولة الصداقة الدولية
2018/03/27 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السوري بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما في ختام بطولة الصداقة الدولية.

وسجل هدف العراق اللاعب مهند علي، بينما سجل هدف سوريا فراس الخطيب.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب القطري لقب البطولة، بينما حل الفريق السوري بالمركز الثاني، وجاء الفريق العراقي بالمركز الثالث.

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