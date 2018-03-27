الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


قطر تهيمن على جوائز بطولة الصداقة الدولية
2018/03/27 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تهيمن على جوائز بطولة الصداقة الدولية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تهيمن على جوائز بطولة الصداقة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معصوم يعزي بوتين بضحايا حريق كيميروفو
⋙ واع / واشنطن تعلن عن مشاريعها في العراق
⋙ العراق يتعادل مع سوريا ويهدي لقب بطولة الصداقة لقطر
⋙ الكمارك تضبط 3 اشخاص بحوزتهم 40 وثيقة مختومة من دائرة بيطرة نينوى
⋙ تعادل العراق وسوريا يمنح بطولة الصداقة لقطر {موسع}
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. اكتشاف "مفاجئة صادمة "اثناء اجراء عملية لطفل
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ بالصور: هذا ماتضمنته زيارة دائرة شؤون الشهداء والجرحى الى بابل
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن