العنابي يتوج بلقب بطولة الصداقة بعد تعادل اسود الرافدين مع نسور قاسيون

2018/03/27 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:توج المنتخب القطري، اليوم الثلاثاء، بلقب بطولة الصداقة، بعد تعادل اسود الرافدين مع نسور قاسيون.وذكر مراسل "الغد برس"، ان "الشوط الاول من اللقاء كان سلبيا بكل شيء حيث غابت الخطورة عن الطرفين".

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واضاف ان "منتخبنا قدم اداء باهتا ما جعل مدرب المنتخب باسم قاسم يخرج عماد محسن ويدخل بشار رسن الذي غير من مسار اللقاء.واشار ان "في الشوط الثاني دخل منتخبنا باحثا عن الفوز ومع مرور عشر دقائق على الشوط الثاني سجل منتخبنا هدف التقدم عبر مهند علي بعد تمريرة رائعة من علي عدنان".

ولفت الى ان "مدرب سوريا أخرج المهاجم عمر السومة وادخل فراس الخطيب الذي سجل هدف التعادل بطريقة مميزة، مشيرا الى انه كاد السوريون أن يسجلوا هدف التقدم حيث ضربت كرة نديم الصباغ العارضة، بعدها كاد الخطيب أن يسجل الهدف الثاني".

وتابع المراسل ان "قبل نهاية المباراة دخل نور صبري بدلا لجلال حسن ارض الميدان في مباراته المئوية".

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