الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


ماركوس ألونسو: “لم أفكر في إمكانية العودة إلى ريال مدريد”
2018/03/27 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو أنه لايفكر نهائيا في الوقت الحالي في إمكانية العودة إلى فريقه الأسبق ريال مدريد .

وذكر” لقد لعبت اول مرة مع الريال مع  بيليجريني في 2009/2010.

ووقتها في الصيف أتت فرصة  الذهاب إلى البريميرليغ وأنا لا أعرف ما الذي كان سيحدث لو كنت قد بقيت.

ولكن أنا أعيش في الوقت الحاضر ، ولم أفكر في امكانية العودة ، وأحاول فقط أن أقدم أفضل مالدي  في فريقي.”

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/03/hihi2-2018-03-27_16-17-47_340378-200x112
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركوس ألونسو: “لم أفكر في إمكانية العودة إلى ريال مدريد”) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركوس ألونسو: “لم أفكر في إمكانية العودة إلى ريال مدريد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معصوم يعزي بوتين بضحايا حريق كيميروفو
⋙ واع / واشنطن تعلن عن مشاريعها في العراق
⋙ العراق يتعادل مع سوريا ويهدي لقب بطولة الصداقة لقطر
⋙ الكمارك تضبط 3 اشخاص بحوزتهم 40 وثيقة مختومة من دائرة بيطرة نينوى
⋙ تعادل العراق وسوريا يمنح بطولة الصداقة لقطر {موسع}
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. اكتشاف "مفاجئة صادمة "اثناء اجراء عملية لطفل
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ بالصور: هذا ماتضمنته زيارة دائرة شؤون الشهداء والجرحى الى بابل
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن