ماركوس ألونسو: “لم أفكر في إمكانية العودة إلى ريال مدريد”

2018/03/27 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو أنه لايفكر نهائيا في الوقت الحالي في إمكانية العودة إلى فريقه الأسبق ريال مدريد .

وذكر” لقد لعبت اول مرة مع الريال مع بيليجريني في 2009/2010.



ووقتها في الصيف أتت فرصة الذهاب إلى البريميرليغ وأنا لا أعرف ما الذي كان سيحدث لو كنت قد بقيت.



ولكن أنا أعيش في الوقت الحاضر ، ولم أفكر في امكانية العودة ، وأحاول فقط أن أقدم أفضل مالدي في فريقي.”

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