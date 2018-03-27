النجف:الحشد وبالتعاون مع كلية الفقه في جامعة الكوفة ينظم دورة في أحكام تلاوة القران

2018/03/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم الحشد الشعبي مكتب النجف الاشرف وبالتعاون مع كلية الفقه في جامعة الكوفة دورة في احكام التلاوة والقراءة الصحيحة للقران الكريم.

وذكر مكتب النجف في بيان وتلقته وكالة صدى, انه “‎لاثراء الجانب التعبدي والمعرفي والثقافي للطلبة ، واغناء الروح العقائدية بإقامة الدورات الفكرية وخاصة تلك التي تعنى بالقرآن المجيد وسلامة قراءته وأحكام التلاوة نظمنا وبالتعاون مع كلية الفقه في جامعة الكوفة دورة في احكام التلاوة والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم”.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات التي يقيمها قسم التعبئة بهدف إعداد قرّاء مجيدين يخدمون الساحة القرآنية العراقية ويشرف على هذه الدورة ويحاضرها ناجي اللهيبي من قسم التعبئة ومحمد ناظم من كلية الفقه.



هذا وتقام الدورة يومين من كل اسبوع.

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