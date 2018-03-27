مقررات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

2018/03/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

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