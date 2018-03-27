الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مقررات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم
2018/03/27 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

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