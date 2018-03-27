الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


المهاجم القطري أكرم عفيفي يتوج بهداف بطولة الصداقة
2018/03/27 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المهاجم القطري أكرم عفيفي يتوج بهداف بطولة الصداقة

تأریخ التحریر: : 2018/3/27 21:08

• 17 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهاجم القطري أكرم عفيفي يتوج بهداف بطولة الصداقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهاجم القطري أكرم عفيفي يتوج بهداف بطولة الصداقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معصوم يعزي بوتين بضحايا حريق كيميروفو
⋙ واع / واشنطن تعلن عن مشاريعها في العراق
⋙ العراق يتعادل مع سوريا ويهدي لقب بطولة الصداقة لقطر
⋙ الكمارك تضبط 3 اشخاص بحوزتهم 40 وثيقة مختومة من دائرة بيطرة نينوى
⋙ تعادل العراق وسوريا يمنح بطولة الصداقة لقطر {موسع}
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. اكتشاف "مفاجئة صادمة "اثناء اجراء عملية لطفل
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ بالصور: هذا ماتضمنته زيارة دائرة شؤون الشهداء والجرحى الى بابل
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن