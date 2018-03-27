هذا ما عثر عليه الحشد الشعبي في الحويجة

2018/03/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /..عثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على 1000 لغم الماني الصنع خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت " عين العراق نيوز"، نسخة منه، إن "قوة من اللواء الخامس عشر في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك تمكنت خلالها من العثور على مخبأ للأسلحة والعتاد يضم 1000 لغم ألماني الصنع (فالمارا) فضلا عن أسلحة واعتدة مختلفة".

واوضح، أن "القوة قامت بمصادرة تلك الأسلحة والألغام"، مشيرا إلى أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

يشار الى ان القوات الامنية المشتركة تعلن بين فترة واخرى عن ضبط العديد من الاسلحة والاعتدة التي خلفها تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها.



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