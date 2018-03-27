الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#هيام محمود - إلى هيأة الحوار , إلى الملحدين , إلى اللادينيين وإلى العلمانيين ( إن وُجِدوا ) .. 2 ..
2018/03/27 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود 2 - دفاع عن ( الفرد ) :أُذكِّر ببعض ما قيل في الجزء السابق وأواصل ..

كلامي لا يخص اليابان أو أستراليا بل يخصك "أنت" شخصيا , أنت من تعيش الآن تحت حكم دولة يُقال عنها "عربية – إسلامية" وتتساءل إلى متى سيبقى مجتمعك هكذا ؟ القادم يُعطيك الأصول التي بها تستطيع "أنتَ" أن تتحرّر أولا وهو "الأهم" الآن , ركِّز معه رجاء ولا تظننَّ أنه "شوية كلام" لأني سأزعم أنه الحقيقة التي يجهلها أو يهرب منها "كل" من ي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هيام محمود - إلى هيأة الحوار , إلى الملحدين , إلى اللادينيين وإلى العلمانيين ( إن وُجِدوا ) .. 2 ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هيام محمود - إلى هيأة الحوار , إلى الملحدين , إلى اللادينيين وإلى العلمانيين ( إن وُجِدوا ) .. 2 ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معصوم يعزي بوتين بضحايا حريق كيميروفو
⋙ واع / واشنطن تعلن عن مشاريعها في العراق
⋙ العراق يتعادل مع سوريا ويهدي لقب بطولة الصداقة لقطر
⋙ الكمارك تضبط 3 اشخاص بحوزتهم 40 وثيقة مختومة من دائرة بيطرة نينوى
⋙ تعادل العراق وسوريا يمنح بطولة الصداقة لقطر {موسع}
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. اكتشاف "مفاجئة صادمة "اثناء اجراء عملية لطفل
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ بالصور: هذا ماتضمنته زيارة دائرة شؤون الشهداء والجرحى الى بابل
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن