هيام محمود - إلى هيأة الحوار , إلى الملحدين , إلى اللادينيين وإلى العلمانيين ( إن وُجِدوا ) .. 2 ..

2018/03/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيام_محمود 2 - دفاع عن ( الفرد ) :أُذكِّر ببعض ما قيل في الجزء السابق وأواصل ..كلامي لا يخص اليابان أو أستراليا بل يخصك "أنت" شخصيا , أنت من تعيش الآن تحت حكم دولة يُقال عنها "عربية – إسلامية" وتتساءل إلى متى سيبقى مجتمعك هكذا ؟ القادم يُعطيك الأصول التي بها تستطيع "أنتَ" أن تتحرّر أولا وهو "الأهم" الآن , ركِّز معه رجاء ولا تظننَّ أنه "شوية كلام" لأني سأزعم أنه الحقيقة التي يجهلها أو يهرب منها "كل" من ي......

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