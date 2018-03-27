إحالة صديقة المسؤول عن اعتداء فرنسا إلى النيابة العامة بتهمة الإرهاب

2018/03/27 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، إحالة صديقة المدعو رضوان لقديم، إلى النيابة العامة بتهمة الإرهاب، بعد أن كانت الشرطة قد اعتقلتها عشية الاعتداء الإرهابي الذي ضرب بلدة تريب جنوبي البلاد.

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