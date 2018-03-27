اعتقال مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في الأعظمية

2018/03/27 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-27 الساعة 20:41 (بتوقيت بغداد)

خاص – موازين نيوز

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن القوات الامنية اعتقلت مطلوباً للقانون وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الأعظمية شمال بغداد.

وذكر المصدر لـ/موازين نيوز/، إن "قوة امنية مشتركة تمكنت ضمن منطقة الأعظمية من القبض على مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أن "المطلوب من اهالي ناحية السعدية في محافظة ديالى".

وتعتقل القوات الأمنية بين الحين والآخر, عصابات ارهابية ومتهمين بجرائم ارهابية وجنائية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.انتهى29/6ن

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