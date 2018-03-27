5 أسئلة لا يحق للموظف طرحها... تدل على مستوى الشركة

2018/03/27 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الموظفون دائما، أثناء مقابلات العمل، إلى معرفة أكبر قدر متاح من المعلومات عن المتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة، بما يخدم مصالح عملهم مستقبلا في حال ما إذا كان المُتقدِّم هو الشخص المناسب.

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