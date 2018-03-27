العراق يدرس بناء مرافق لتخزين النفط في اليابان وكوريا الجنوبية

2018/03/27 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير شركة تسويق النفط الوطنية {سومو}، علاء الياسري، إن العراق يدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى العملاء الآسيويين.وأبلغ الياسري الصحفيين في بغداد اليوم الثلاثاء أن العراق ينوي وقف تحميل الخام من ميناء البصرة الجنوبي لثلاثة أيام أو أربعة في أوائل نيسان بسبب أعمال صيانة “مضيفا أن “من المقرر زيادة المبيعات من صهاريج التخزين خلال تلك الفترة لتعويض النقص”.وتوقع ألا يزيد إنتاج الخام العراقي على 4.360 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق البلدان المصدرة للنفط على تقليص المعروض من أجل رفع الأسعار.وذكر إن صادرات نفط آذار لن تزيد على 3.426 مليون برميل يوميا.انتهى

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