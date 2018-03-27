عصام حمد يرحل وإدارة الطلبة تبحث عن بديل

2018/03/27 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]قرر مدرب الطلبة عصام حمد، عدم الاستمرار في منصبه، لعدم التزام الإدارة ماليا تجاه الفريق، ليبدأ مجلس الإدارة البحث عن مدير فني جديد.وذكر عصام حمد في تصريح صحفي اليوم ان " حال الفريف سيئ للغاية، حاولنا خلال الفترة الماضية تسيير الأمور وفق الممكن، إلا أن عدم التزام الإدارة ماليًا مع اللاعبين وقف حائلا في وجه مشوارنا، حيث لم يتسلم اللاعبون ولو 10% من قيمة عقودهم مع النادي".واوضح أنه" أبلغ الإدارة بضرورة الالتزام مع اللاعبين"، مؤكدًا" أنهم تذمروا كثيرا وصبروا كثيرا على مستحقاتهم، لافتًا إلى أنه كان على استعداد للصبر على مستحقاته الشخصية حتى نهاية الموسم".وأكمل" الإدارة تحاول تسيير الأمور مع اللاعبين ومنحهم دفعة، إلا أن الحال ظل كما هو عليه".وأشار إلى أنه" رحل بينما استمر مساعد المدرب صفوان عبد الغني ليكون حلقة وصل مع الإدارة لإيصال وجهة نظره إلى الإدارة".وأوضح أنه" يشعر بالأسف لأن الإدارة لم تقدر الجهود التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية ولم تلتزم ماليا مع اللاعبين".ولفت إلى أنه" وافق على المهمة إكراما لاسم الطلبة في وقت تخلى كثير من المدربين عن الفريق للظروف التي مر بها النادي".يشار إلى أن" إدارة النادي تبحث عن مدرب جديد، ويأتي على رأس الترشيحات المدرب السابق لأمانة بغداد أحمد خلف".انتهى

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