بالصور: هذا ماتضمنته زيارة دائرة شؤون الشهداء والجرحى الى بابل

2018/03/27 | 21:35

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في محلية 27 مارس, 2018 12 زيارة

بغداد/SNG- بتكليف من وزير الداخلية قاسم الاعرجي زار الاستاذ زامل الساعدي مدير شؤون الشهداء والجرحى محافظة بابل ضمن جولة زياراته للمحافظات لغرض الاطلاع على سير العمل ومتابعة معاملات ذوي الشهداء والجرحى بالاضافة الى لقائه مجموعة من عوائل الشهداء للسماع الى طلباتهم وتلبيتها وكذلك زيارة الدوائر المعنية بحقوق هذه الشريحة المضحية وكانت اهم الدوائر التي تم زيارتها هي :.١/ زيارة مقر مديرية شرطة بابل واللقاء بقائد شرطة المحافظة اللواء علي_حسن_گوه ومدير قسم الشهداء والجرحى العميد عبد_الكريم_الزهيري المحترمين وتم التباحث حول حقوق ومعاملات ذوي الشهداء والجرحى في المحافظة .٢/ لقاء نائب محافظ بابل الاستاذ حسن_منديل المحترم في مقر مديرية شرطة بابل وتم التباحث معه حول الية وسرعة تخصيص الاراضي لذوي شهداء وجرحى محافظة بابل .٣/ زيارة مدير تقاعد بابل الاستاذ محمد_كريم المحترم وتم التباحث معه حول سرعة انجاز المعاملات التقاعدية لذوي هذه الشريحة المضحية .٤/ زيارة مدير مؤسسة شهداء بابل الاستاذ #حيدر_عباس المحترم وتم التباحث حول حقوق وامتيازات شهداء وزارتنا حسب قانون المؤسسة واعطاء حصة لذوي شهداء المحافظة من مقاعد الحج والدراسات العليا .٥/ زيارة مدير امن الافراد لمديرية شرطة بابل العميد مصطفى_جاسم المحترم .وستستمر سلسلة الزيارات لجميع محافظات العراق للوقوف ومتابعة حقوق وامتيازات شريحة شهداء وجرحى وزارة الداخلية.

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