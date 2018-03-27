مشاهدة مباراة البرازيل وألمانيا مباشر على beIN SPORTS لحظة بلحظة

2018/03/27 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - ربع ساعة بعنوان واحد هو الحذر من الجانبين وإن كان المنتخب البرازيلي أكثر سيطرة على الطرة بفوارق طفيفة.

البث المباشر لمباراة البرازيل والمانيا

بث مباشر لمباراة البرازيل والمانيا اليوم على beIN SPORTS، في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة المانيا والبرازيل اليوم على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

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تقديم مباراة البرازيل والمانيا

تستقبل ألمانيا في برلين البرازيل في أول مواجهة بينهما بعد فوزها التاريخي عليها 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014 الذي استضافته الأخيرة، في غياب اثنين من صانعي ذلك الانتصار طوني كروس ومسعود أوزيل اللذين فضل المدرب إراحتهما، إضافة إلى إيمري كان المستبعد بسبب إصابة في ظهره.

وصرح المدرب يواكيم لوف أن التشكيلة ستشهد خمسة تغييرات بالنسبة إلى تلك التي واجهت إسبانيا، وسيحل محل يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) لاعب مانشستر سيتي لوروا سانيه الذي اعتبر قبل يومين من اللقاء أنه يتفهم مشاعر البرازيليين حيال الهزيمة التاريخية وما عرف لاحقاً بـ"كارثة بيلو هوريزنتي".

وذكر سانيه "كرة القدم أمر روحاني بالنسبة إلى البرازيليين، وبالتالي يمكنني أن أتفهم التأثير المتواصل لنتيجة 7-1"، مضيفاً إنهم "يعيشون من أجل كرة القدم، لكنهم سيختبرون مجدداً "زهوة الحياة" في مونديال 2018".

من جانبه، اعتبر لوف أن خسارة الثامن من تموز/يوليو 2014 ستبقى في الواجهة "للأعوام الـ10، الـ20 أو الـ30 القادمة" كلما التقى المنتخبان.

وكانت تلك الخسارة الأولى للبرازيل على أرضها في المسابقات الرسمية منذ 39 عاماً، وتحديداً منذ عام 1975 حين سقطت في بيلو هوريزونتي أمام البيرو 1-3 في ذهاب الدور نصف النهائي من كوبا أميركا.

ولن تكون مباراة الثلاثاء ودية بالنسبة إلى البرازيليين المتعطشين للثأر، لكنهم سيفتقدون نجمهم نيمار الذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم.



والمفارقة أن نيمار نفسه غاب عن المباراة ضد ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب إصابته في ربع النهائي ضد كولومبيا.

ورأى سانيه أن "البرازيل لا تعتمد على نيمار بالقدر الذي كانت عليه عام 2014"، مضيفاً "إنهم في موقع أفضل ويملكون عدداً من النجوم الجدد، لكن مشاركة نيمار من عدمها ما زالت تحدث فارقاً كبيراً".

ورأى أن "السيليساو" منتخب "رائع يتمتع بمزيج جيد من اللاعبين المخضرمين والشبان.



هم أقوياء على الصعيد الفني لكنهم يملكون أيضاً لاعبين أقوياء في الدفاع"، مشدداً "لا يمكن الاستخفاف بهم لأنهم بوضوح من بين المرشحين للفوز بكأس العالم".

وقدم المنتخب البرازيلي أداء مقنعاً الجمعة في المباراة الودية ضد روسيا في موسكو حيث فاز لاعبو المدرب تيتي بثلاثية نظيفة سجلها ميراندا وباولينيو وفيليبي كوتينيو في غضون 13 دقيقة.

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