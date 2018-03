مبابي يدخل تاريخ فرنسا بثنائية روسيا

2018/03/27 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر سطر كيليان مبابي جناح المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان اسمه في تاريخ منتخب بلاده بالفترة ما بعد الحرب بتسجيله هدفين في مرمى روسيا.

وتغلب منتخب الديوك على المنتخب الروسي مستضيف كأس العالم القادمة في صيف 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأصبح اللاعب أصغر من يسجل ثنائية لمنتخب بلاده في الفترة ما بعد الحرب وهو في سن 19 عاماً و3 أشهر.



وشارك مبابي للمرة الأولى مع منتخب بلاده دولياً في مارس 2017 قبل ان يسجل هدفه الدولي الأول في مرمى هولندا خلال تصفيات كأس العالم في أغسطس من العام الماضي.

ووصل كيليان للمباراة رقم 12 مع فرنسا ومازال يؤكد إنه صاحب الأكثر إنتاجية وفاعلية هجومية خلال الفترة الحالية مع الأزرق الفرنسي.

— OptaJean (@OptaJean) March 27, 2018ويتوقع جميع خبراء اللعبة أن يكون مبابي هو اللاعب القادر على الفوز بجائزة الكرة الذهبية نظرا للتطور الهائل الذي يطرأ على مستواه حالياً.

ويسعى اللاعب لإضافة لقب الدوري الفرنسي الثاني في تاريخه مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد فوزه ببطولة الموسم الماضي مع فريقه السابق موناكو.





