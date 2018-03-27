شذى احمد - آن بعض الظن أثم

2018/03/27 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شذى_احمد في سنوات الحصار الجائر هكذا كنا نسميه بالعراق وقتها ومازلنا لأنه كان فعلا جائر.من جديد في زمن الحصار شحت مخصصات الدولة على قطاعات واسعة من المجتمع، والإعلام كان ابرزها فتناقصت المهرجانات الثقافية حتى كادت تختفي، فما كان من بعض القائمين على هذا القطاع الحيوي إلا التفكير بحلول بديلة كي تبقى مهرجانات الادب والشعر حية .فاتحوا رؤساء عشائر المحافظات المقرر اقامة مهرجانات شعرية بها، وطلبوا مساعدته......

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