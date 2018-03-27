الجيش اليمني واللجان الشعبية ينفذون عمليات عسكرية على كامل محاور وجبهات نهم

2018/03/27 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات حقّقت نجاحاً قياسياً في فترة قصيرة نسبياً تم خلالها تكبيد قوات التحالف السعودي خسائر في الارواح والعتاد ، اضافة الى تشتيت قواته وأفقدت قيادته القدرة على السيطرة ، وتمكن خلالها الجيش واللجان الشعبية من استعادة أغلب المواقع التي كان العدو قد سيطر عليه خلال عام 2017.وتجاوزت الخسائر الأولية داخل صفوف التحالف السعودي أكثر من 120 قتيلاً في حصيلة أولية خاصة بالأيام الأولى لانطلاق العملية ، بينهم قيادات كبيرة ومن ضمنهم قائد لواء حفظ السلام وعدد من قادة الكتائب بالإضافة الى مئات الجرحى ، وأسفرت العملية عن أسر عدد كبير من العناصر التي تعمل لجهة التحالف ، وتدمير عشرات الآليات بمختلف أنواعها، واغتنام أعداد كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري.وانطلقت العملية من ثلاثة محاور باتجاه قطاعات التحالف السعودي (الأيمن والأيسر والأوسط) في جبهة نهم ، وهدفت الخطة العسكرية ، وفق توضيحات القيادة الميدانية ، الى شل حركتهم في القطاعات الثلاثة المستهدفة ، بالاعتماد على معلومات استخباراتية جرى خلالها تحديد ثلاثة أهداف لكل مهمة عسكرية محددة وهي : المهمة الأولى : استهدفت غرفة عمليات التحالف السعودي ومواقع قياداته ووسائل الحماية والتأمين ومواقع القوة والضعف ، فيما تضمنت المهمّة الثانية قطع طرق الامداد والتموين في توقيت محدد، لتتخذ بعدها المهمة الثالثة مهاجمة خطوط دفاع وتحصينات التحالف السعودي وصولا الى إخراجه والسيطرة على كل المواقع المُتحصِّن فيها.انتهىم .

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