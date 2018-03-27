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واع / بنزيما يسجل سوبر هاتريك لأول مرة في مسيرته
2018/03/27 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / بنزيما يسجل سوبر هاتريك لأول مرة في مسيرته

27/03/2018 22:00:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / متابعة

قاد الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الثلاثاء، شباب ريال مدريد (كاستيا) للفوز بنتيجة 5-1، أمام منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، حيث تمكن المهاجم الفرنسي من إحراز رباعية "سوبر هاتريك" خلال اللقاء.

 

واستغل بنزيما، عدم انضمامه لقائمة مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، في مباراتي كولومبيا وروسيا ليشارك مع فريق ريال مدريد للشباب في مباراة ودية أمام شباب الأرجنتين، ليحرز سوبر هاتريك، لأول مرة خلال مسيرته.

 

وحضر المدرب الفرنسي لمشاهدة المباراة، كما لم يتوقف عن إعطاء التعليمات لمواطنه، من أجل رفع روحه المعنوية نظرا لمعدله التهديفي المتواضع هذا الموسم.

 

ونشرت صحيفة "آس"، معدل أهداف بنزيما مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجل 19 هدفا، في 3239 دقيقة، بمعدل هدف كل 170 دقيقة.

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