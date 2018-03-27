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الطيران التركي يدمر جسراً في اقليم كوردستان
2018/03/27 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قصفت طائرات تركية، اليوم الثلاثاء، جسراً في قضاء آميدي التابع لمحافظة دهوك.

وكانت الطائرات التركية قد قصفت اليوم وبشكل مكثف، قرى كوكر وساركي وبيزل، بمنطقة نيرويي التابعة لناحية شيلادزي في القضاء المذكور.

يذكر ان الطائرات الحربية تركية تقصف المناطق الحدودية لاقليم كوردستان بشكل مستمر، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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