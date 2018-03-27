الناتو يطرد 7 دبلوماسيين روس ويقلص موظفي البعثة لدى الحلف

2018/03/27 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الناتو طرد 7 دبلوماسيين من بعثة روسية إلى الحلف كما منع 3 آخرين بسبب هجوم غاز الأعصاب الذي وقع في بريطانيا خلال وقت مبكر من الشهر الجاري.

وأوضح "جينس ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه خفض أيضاً عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف إلى 20 شخصاً مقارنة مع 30 فرداً سابقاً.

واوضح أن هذه الإجراءات التي جاءت رداً على هجوم 4 مارس على الجاسوس السابق ونجلته، تمثل رسالة واضحة لروسيا بأنها ستدفع ثمن ما قامت به.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي" أكدت في تصريحات سابقة أنه من المرجح بشدة مسؤولية روسيا عن تسمم الجاسوس السابق "سيرجي " ونجلته "يوليا".

كما شدد "ستولتنبرج" على أن التحال سيظل يسعى لإجراء محادثات منتظمة مع موسكو عبر مجلس الناتو-روسيا، وهو منتدى خاص يضم مبعوثي الناتو وسفير موسكو في الحلف.

وكشفت الولايات المتحدة بالأمس طرد 60 دبلوماسياً روسياً كما قررت 14 دولة أوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا طرد الدبلوماسين الروس.

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