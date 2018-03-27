الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


فرنسا تفوز على روسيا ضمن استعداداتهما لكأس العالم
2018/03/27 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرنسا تفوز على روسيا ضمن استعداداتهما لكأس العالم 2018

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