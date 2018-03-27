بيتكوين قد تحقق قفزة تاريخية نهاية العام... تصل إلى هذا السعر

2018/03/27 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقَّع الخبير المالي، مؤسس ورئيس شركة الاستثمار "إل دي جيه كابيتال"، ديفيد دريك، أن تشهد أسعار البيتكوين ارتفاعا كبيرا بحلول نهاية 2018.

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