2018/03/27 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل: ميناء ام قصر سيُفتح امام السفن السعودية

بغداد /..اكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، على ان ام قصر سيُفتح امام السفن السعودية، لافتة الى انجاز العديد من المشاريع بين البلدين.

وذكر وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في بيان تلقت " عين العراق نيوز"، نسخة منه، بعد توقعيه محاظر رسمية تشمل اتفاقية الطيران وانجاز البنية التحتية للمنفذ البري الوحيد بين الدولتين، انه "آن الآوان لاشقائنا في الدول العربية لفتح العديد من المشاريع والاستثمار داخل العراق، مبينا انه "لا توجد اي معرقلات لانجاز أية مشاريع استراتيجية أو خدمية، بعد أن أصبحت جميعها اليوم متوافقة ومتوفرة وميسرة بهدف تنفيذها على ارض الواقع".

واضاف أن "ميناء ام قصر سيكون مفتوحا أمام السفن القادمة من الموانئ السعودية، بعد ان تم توقيع اتفاقية لفتح الموانىء المغلقة منذ سنين بين البلدين".

واشار الحمامي الى ان "الجانب السعودي رحب بمقترح الوفد العراقي بإنشاء خط سكة حديد بعد وضع دراسة تفصيلية لهذا المشروع الحيوي والمهم بين الجانبين".



انتهى 15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: ميناء ام قصر سيُفتح امام السفن السعودية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: ميناء ام قصر سيُفتح امام السفن السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).