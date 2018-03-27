نعومكين: فدرالية نظام الدولة في اليمن هو ضرورة تنطلق من الواقع

2018/03/27 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخبير في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيتالي نعومكين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة أطراف النزاع في اليمن، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى القوى الإقليمية المتورطة في النزاع.

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