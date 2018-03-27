الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الفريق شفيق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم
2018/03/27 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 27/03/2018

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ادلي الفريق أحمد شفيق بصوتة فى الإنتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء 27/3/2018، مما ينفى تماماً المزاعم التى رددتها كثير من وسائل الإعلام الأجنبية حول وضعه قيد الإقامة الجبرية أو سجنه أو إرغامة على عدم الترشح للإنتخابات الرئاسية.

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