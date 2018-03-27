العثور على صواريخ وإنفاق لداعش في بيجي

2018/03/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]عثرت هندسة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على قواعد صواريخ وانفاق لعصابات داعش الإرهابية بمنطقة الحراريات في بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد، تلقت وكالة كل العراق [أين] الإخبارية، نسخة منه اليوم ان" مفارز هندسة الميدان واصلت اليوم عمليات تطهير منطقة الحراريات في بيجي من المخلفات الحربية، فيما عثرت على انفاق وصواريخ تابعة لداعش الاجرامي".وأشار الى ان "فرق مديرية هندسة الميدان لا تزال مستمرة بتطهير الشوارع التابعة لمنطقة الطاقة الحرارية الكهربائية حيث عثرت على انفاق وقواعد صواريخ وعبوات ناسفة تعود لعناصر داعش".واضاف، ان "المفارز الميدانية ضبطت أيضا براميل مفخخة ومواد تفجير بكميات كبيرة".انتهى

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