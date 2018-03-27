2018/03/27 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 22:40.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).