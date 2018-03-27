الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى
2018/03/27 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 22:40.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز : نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).

كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المؤتمر الوطنيّ العراقيّ : محاربة الفساد هي العنوان الأبرز في الإنتخابات القادمة ومفتاح التغيير بيد الشباب
⋙ موعد مباراة مصر ضد الكويت الودية استعداداً لكأس العالم
⋙ بطولة ميامي: ملخص مباراة سلون ستيفنز و أنجليك كيربر
⋙ هدف انجلترا الاول ( انجلترا X ايطاليا ) مبارة ودية
⋙ شاهد : صورة بتشلع القلب ... حجية تمسك بيدها سند بيت "مزور" موقع من المالكي ولحد الآن ساكنه بكوخ!!
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... هكذا تضامن سعودي مع زوجته المصابة بالسرطان
⋙ بالفيديو.. سلوك فيل يُحير العلماء
⋙ بالصورة : من ملعب البصرة ... الجماهير العراقية تطالب بعودة "ابو شهاب" لمسلسل باب الحارة!!
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن