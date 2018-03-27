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سامسونغ تطور جهازا يجمع بين الهاتف والحاسب اللوحي
2018/03/27 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

أعلن مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية أن سامسونغ تطور جهازا جديدا يجمع بين صفات الهاتف الذكي والحاسب اللوحي.

ووفقا للبيان الصادر عن المكتب فإن “سامسونغ تقدمت بطلب لتسجيل براءة الاختراع، منذ العام 2016، لكنها تلقت الموافقة على الطلب منذ مدة فقط”.

ويشير نص الطلب الذي تقدمت به سامسونغ إلى المكتب إلى أن “الجهاز سيزود بشاشة قابلة للطي، يمكن أن تفتح على مصراعيها لتصبح بحجم شاشة الحاسب اللوحي، فضلا عن أنه سيزود بكاميرا ومنافذ Micro-USB”.

ويذكر أن العديد من الشركات تتسابق حاليا لإنتاج مثل هذا النوع من الأجهزة الذكية، حتى أن آبل تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي مع حلول 2020.

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