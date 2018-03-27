2018/03/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر البيانات الرسمية غداً الأربعاء.

وتشير توقعات المحللين إلى زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 مارس الجاري.

وكان الذهب الأسود تلقى دفعة قوية في وقت مبكر من الجلسة على خلفية الحديث بشأن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لما بعد 2018.

ويلتزم أعضاء داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط باتفاقية خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري مع مراجعة القرار في اجتماع أوبك القادم والمزمع عقده في يونيو.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو الجلسة على تراجع قدره 0.5% أو ما يعادل 30 سنتاً ليغلق عند مستوى 65.25 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مايو عند مستوى 70.11 دولار للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع عند التسوية مع انتظار لبيانات المخزونات) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع عند التسوية مع انتظار لبيانات المخزونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).