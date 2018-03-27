مسؤولة: نقل

2018/03/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، تركيا بالعمل على اجراء تغيير ديمغرافي في منطقة عفرين، بالاتفاق مع روسيا.

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