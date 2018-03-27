الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


بالفيديو... هكذا تضامن سعودي مع زوجته المصابة بالسرطان
2018/03/27 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضامن مواطن سعودي مع زوجته المصابة بمرض السرطان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... هكذا تضامن سعودي مع زوجته المصابة بالسرطان) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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