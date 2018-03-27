بالفيديو... هكذا تضامن سعودي مع زوجته المصابة بالسرطان

2018/03/27 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضامن مواطن سعودي مع زوجته المصابة بمرض السرطان.

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