الهيجل: نزاهة الانتخابات مرهون بسرعة إعلان نتائجها

2018/03/27 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد عضو تحالف بغداد، عمر الهيجل، على أهمية نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة.وذكر هيجل في برنامج {المواجهة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان "المفوضية بحاجة لدعم شعبي كبير من خلال المشاركة وكلما اسرعت باعلان النتائج ستقطع الطريق باللعب بها وسنقبل نزاهة الانتخابات بنسبة 70% وسنستطيع بواسطتها تشكيل حكومة وطنية مدنية بعيداً عن المحاصصة".واوضح "لدينا مخاوف من ادارة الانتخابات في يوم الاقتراع وكيفية عد وفرز الأصوات فللأسف المحاصصة تدخلت بكل شي في العراق".وأشار الهيجل "نعتقد ان طلب المفوضية للدعم من الجانب الامريكي قد يتعلق بشأن حماية موظفيها ومقراتها في المحافظات الغربية" مبينا ان "القوات العراقية لديها القدرة على حماية مراكز الاقتراع وربما الطلب جاء ضمن توفير الامن الاستخباري".وأكد ان "المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة ومن أجل مساعدتها ان نأتي بمراقبيين دوليين بكل المحافظات ونطلب من المفوضية ان يعلنوا النتائج في الساعة الاولى من انتهاء الاقتراع".انتهى

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