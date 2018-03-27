أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة الديوانية نسبة الـ 60 % و الـ 40 %

2018/03/27 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية – عراق برس – 27 آذار / مارس : اصدرت هيأة الحج والعمرة ،اليوم الثلاثاء ، نتائج قرعة الحج لمحافظة الديوانية نسبة الـ 60 % و الـ 40 % .انتهى أح نتائج قرعة الحج لمحافظة الديوانية ” نسبة …

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