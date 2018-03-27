2018/03/27 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضحايا بينهم العديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معصوم يعزي بوتين بضحايا حريق كيميروفو) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معصوم يعزي بوتين بضحايا حريق كيميروفو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).