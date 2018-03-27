سويسرا تسحق بنما بنصف دزينة اهداف

2018/03/27 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاضت سويسرا نزهة امام بنما وسحقتها 6-صفر الثلاثاء في لوسرن، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

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