الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


سويسرا تسحق بنما بنصف دزينة اهداف
2018/03/27 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خاضت سويسرا نزهة امام بنما وسحقتها 6-صفر الثلاثاء في لوسرن، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا تسحق بنما بنصف دزينة اهداف) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا تسحق بنما بنصف دزينة اهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ خمسة مقاعد نيابية تتنافس عليها عدة أحزاب و شخصيات مسيحية في العراق
⋙ توأم الروح
⋙ بالفيديو.. إفتتاح السيطرة الرابطة بين نينوى ودهوك
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وبلجيكا 0-4
⋙ قوات هادي تستعيد جبلا استراتيجيا شمال لحج وتتقدم باتجاه جنوب تعز
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. إفتتاح السيطرة الرابطة بين نينوى ودهوك
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وبلجيكا 0-4
⋙ بالصورة : من ملعب البصرة ... الجماهير العراقية تطالب بعودة "ابو شهاب" لمسلسل باب الحارة!!
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن