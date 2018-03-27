أنصار الله: دول التحالف تسعى لابقاء اليمن ضعيفاً

2018/03/27 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد بيان صدر عن المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية ان بناء الدولة هو السلاح الأكثر فعالية وقوة بمواجهة التحالف السعودي.

ورحب المكتب السياسي لأنصارالله بمشروع بناء الدولة الذي أطلقه الرئيس الصماد تحت شعار “يد تحمي ويد تبني”كما اشاد بالتوجهات الوطنية التي تضمنها هذا المشروع الهادف إلى بناء وإصلاح مؤسسات الدولة

واكد ان دول الهيمنة والعدوان سعت سابقاً إلى إبقاء اليمن بلا دولة لكي يكون ضعيفا وفقيراً.

وبيّن ان بناء الدولة هو السلاح الأكثر فعالية وقوة في مواجهة العدوان السعودي .

كما اكّد على أهمية تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق غايات هذا المشروع الوطني .

ودعا المكتب السياسي لأنصارالله الجميع إلى العمل على توحيد الطاقات الفاعلة بما يكفل نجاح هذا المشروع .



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