اصابة شاب بانفجار بندقية صيد جنوبي ذي قار

2018/03/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان شاباً اصيب بانفجار بندقية صيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "شاباً عشيريني اصيب بجروح خطيرة في اغلب انحاء جسده بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار نتيجة انفجار بندقية صيد على جسمه كان يعبث بها".

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وبين ان "المواطنين نقلوا الشاب الى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج، فيما فتح تحقيقاً امنياً بالحادث مع ذويه".

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