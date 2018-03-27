17 قتيلا وجريحا بهجوم لـ

2018/03/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي ومسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية.

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