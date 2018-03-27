الاقليم يصدر توجيهات خاصة مع بدء الحملة الانتخابية في العراق

2018/03/27 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]أصدرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان بياناً من ثلاث نقاط بخصوص بدء الحملة الإنتخابية في العراق.وأكد بيان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان على" حق المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكردستانية والعراقية المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الإنتخابية بكل حرية وفي أطار القوانين والتعليمات".وذكر البيان انه" مع إقتراب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي والبدء بالحملة الإنتخابية، نطالب الأطراف السياسية والمواطنين والمرشحين ومؤيديهم، الإلتزام بالنقاط التالية:1-تؤكد حكومة اقليم كوردستان على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكوردستانية والعراقية المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الإنتخابية بكل حرية وفي أطار القوانين والتعليمات.ويحق لأي مرشح أو لاية قائمة إنتخابية أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات أن يلجأ للجهات المعنية إن حصل بحقهم أي تجاوز أو إعتداء من قبل أي طرف كان.2- على الأطراف السياسية أن تدير الحملات الانتخابية وفقاً لمبدأ قبول وإحترام الرأي الآخر، ومراعاة مبادئ حقوق التعبير عن الرأي، والإبتعاد عن كافة انواع العنف والتشهير والتصرفات اللاقانونية، والإلتزام بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والقوانين والتعليمات المتبعة لحكومة اقليم كوردستان.3- على المؤسسات والدوائر الحكومية والامنية أن تتعاون بشكل كامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية لإدارة الحملات الإنتخابية وإجراء الإنتخابات بالإعتماد على مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المصوتين والمرشحين والمواطنين.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية العراقية في 12 أيار 2018، وتقضي تعليمات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأن تبدأ الحملة الانتخابية قبل موعد الانتخابات بشهر واحد.انتهى

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