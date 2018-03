الانواء الجوية: منخفض جوي يؤدي إلى سقوط الامطار في العراق الخميس المقبل

2018/03/27 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن تأثر البلاد بمنخفض جوية يؤدي إلى سقوط الامطار الخميس المقبل.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “العراق يتأثر بمنخفض جوي ناتج عن اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر المتوسط لتكون حالة الطقس مساء يوم الخميس المقبل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة”.

واوضح البيان أن “العراق سيشهد ايضا تصاعد الغبار وحدوث زوابع رعدية وعواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تكون الامطار غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية درجات الحرارة ترتفع بضع درجات ثم تنخفض انخفاض محسوس مساء يوم الجمعة المقبل”.

