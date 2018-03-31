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فنان نمساوي يُعبر عن الواقع الحزين برسومات توضيحيّة – ابداعات بصرية
2018/03/27 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – لم يتم إنشاء الفن لمجرد إرضاء أعيننا فحسب، بل إنه ينقل أفكار ومفاهيم مُختلفة.

يقوم رسام الكاريكاتير النمساوي جيرهارد هادرير بإنتاج رسومات توضيحيّة ساخرة منذ عقود، وهي التي يُسلط الضوء بها على بعض من القضايا المُجتمعيّة وأيضًا على الواقع الحزين الذي يعيشه البشر.

 فنان نمساوي يُعبر عن الواقع الحزين برسومات توضيحيّة

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