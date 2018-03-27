الجبوري لأمين عام أوبك: العراق داعم لقرار خفض انتاج النفط

2018/03/27 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة اوبك محمد باكندو، بحضور وزير النفط، جبار اللعيبي التحديات التي تواجه أسواق النفط، ودور المنظمة المستقبلي في الحفاظ على مصالح الدول الاعضاء وسبل التوصل الى اتفاقات تسهم في دعم الانتاج النفطي.وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "كما تم بحث تحولات الصناعة النفطية المستقبلية واهميتها في تطوير الانتاج".وأكد الجبوري، ان "العراق داعم لقرار المنظمة الرامي الى خفض الانتاج النفطي" لافتا الى "أهمية التنسيق الدائم بين الدول الاعضاء من أجل حماية مصالحها".انتهى

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